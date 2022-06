Nemmeno il 2 giugno fa scattare la tregua nel Centrodestra (Di giovedì 2 giugno 2022) Sembra incredibile ma neanche il 2 maggio, Festa della Repubblica e simbolo dell’unione italiana, riesce a far scattare una tregua all’interno del Centrodestra. Anzi sembra proprio che l’importante avvenimento sia stato soltanto l’ennesima riprova di come la granitica compattezza della coalizione è poco più che un mito e che, tra i suoi leader, è in corso una vera e propria guerra fredda. È battaglia aperta nel Centrodestra. Tra Meloni e Salvini è gelo A farlo capire è stata Giorgia Meloni che, prendendo posto per assistere alla parata, ha colto l’occasione per fare un po’ di sana retorica sull’Esecutivo di Mario Draghi e per togliersi i sassolini dalla scarpa. “Il governo nasce così: io ho tentato di spiegare che in una repubblica parlamentare se tu metti insieme tutto e il contrario di tutto non ottieni niente di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Sembra incredibile ma neanche il 2 maggio, Festa della Repubblica e simbolo dell’unione italiana, riesce a farunaall’interno del. Anzi sembra proprio che l’importante avvenimento sia stato soltanto l’ennesima riprova di come la granitica compattezza della coalizione è poco più che un mito e che, tra i suoi leader, è in corso una vera e propria guerra fredda. È battaglia aperta nel. Tra Meloni e Salvini è gelo A farlo capire è stata Giorgia Meloni che, prendendo posto per assistere alla parata, ha colto l’occasione per fare un po’ di sana retorica sull’Esecutivo di Mario Draghi e per togliersi i sassolini dalla scarpa. “Il governo nasce così: io ho tentato di spiegare che in una repubblica parlamentare se tu metti insieme tutto e il contrario di tutto non ottieni niente di ...

