MotoGP su TV8, GP Catalogna 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Motomondiale non si ferma e, dopo aver gareggiato al Mugello settimana scorsa, si è già trasferito a Barcellona. Nei prossimi tre giorni i campionati iridati di MotoGP, Moto2 e Moto3 saranno infatti di scena sul tracciato del Montmelò, dove si disputerà il Gran Premio di Catalogna, nono dei ventuno atti previsti nell’arco della stagione 2022. Se guardiamo alla MotoGP, il tracciato è stato a lungo un feudo della Yamaha, che qui ha vinto ben 9 delle 13 edizioni tenutesi dal 2004 al 2016. Cionondimeno in tempi recenti si è tramutato in una sorta di “terra di nessuno” o, se si preferisce, in un contesto dove tutte le moto possono fare bene. Lo dimostra il fatto che le ultime quattro prove disputatesi nella classe regina hanno visto trionfare quattro marchi diversi (Ducati 2018, Honda 2019, Yamaha 2020 e Ktm 2021). La ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Motomondiale non si ferma e, dopo aver gareggiato al Mugello settimana scorsa, si è già trasferito a Barcellona. Nei prossimi tre giorni i campionati iridati di, Moto2 e Moto3 saranno infatti di scena sul tracciato del Montmelò, dove si disputerà il Gran Premio di, nono dei ventuno atti previsti nell’arco della stagione. Se guardiamo alla, il tracciato è stato a lungo un feudo della Yamaha, che qui ha vinto ben 9 delle 13 edizioni tenutesi dal 2004 al 2016. Cionondimeno in tempi recenti si è tramutato in una sorta di “terra di nessuno” o, se si preferisce, in un contesto dove tutte le moto possono fare bene. Lo dimostra il fatto che le ultime quattro prove disputatesi nella classe regina hanno visto trionfare quattro marchi diversi (Ducati 2018, Honda 2019, Yamaha 2020 e Ktm 2021). La ...

