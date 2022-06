MotoGP GP Catalogna Barcellona 2022, Bastianini: “Futuro? Penso che resterò in Ducati” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Quella di Montmelò è una buona pista per me, però è anche molto tecnica. Non sono reduce da una bellissima gara perché sono caduto, però sono motivato a iniziare nel migliore dei modi. L’anno scorso è stato complicato, il grip non è troppo. Dovrò adattare il mio stile quest’anno. Vedremo cosa riusciremo a fare, dovrò dare il 100%”. Queste le parole di Enea Bastianini, pilota Ducati del Team Gresini, nella conferenza stampa del giovedì prima del weekend del Gran Premio di Catalunya di MotoGP: “Dovrò essere più costante perché ho fatto alcune gare positive e altre che non lo sono state. Dovrò fare di più, mantenere più concentrazione – ha ammesso il giovane pilota italiano – A Le Mans ma anche al Mugello mi mancava un po’ il feeling con l’anteriore, specialmente all’ingresso delle curve”. E sul suo Futuro, che per ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Quella di Montmelò è una buona pista per me, però è anche molto tecnica. Non sono reduce da una bellissima gara perché sono caduto, però sono motivato a iniziare nel migliore dei modi. L’anno scorso è stato complicato, il grip non è troppo. Dovrò adattare il mio stile quest’anno. Vedremo cosa riusciremo a fare, dovrò dare il 100%”. Queste le parole di Enea, pilotadel Team Gresini, nella conferenza stampa del giovedì prima del weekend del Gran Premio di Catalunya di: “Dovrò essere più costante perché ho fatto alcune gare positive e altre che non lo sono state. Dovrò fare di più, mantenere più concentrazione – ha ammesso il giovane pilota italiano – A Le Mans ma anche al Mugello mi mancava un po’ il feeling con l’anteriore, specialmente all’ingresso delle curve”. E sul suo, che per ...

