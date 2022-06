La vergogna di Travaglio, gli Alpini un branco di maniaci sessuali: orrore in prima pagina | Guarda (Di giovedì 2 giugno 2022) Alpini molestatori. Non hanno dubbi, al Fatto Quotidiano. Già, perché la vignetta ospitata da Marco Travaglio in prima pagina oggi, giovedì 2 giugno, non lascia spazio a particolari dubbi. Sul carrozzone degli accusatori ecco saltare anche il "gazzettino delle procure", ovvero il Fatto. L'attacco ai nostri militari, nel giorno della parata del 2 giugno e della Festa della Repubblica, arriva con la vignetta firmata da Natangelo, che come sempre picchia duro contro il soggetto che finisce nel mirino della sua matita. Titolo: "2 giugno, parata militare". Ed ecco i rumori della parata: "Rumble rumble". Poi, dal palco, parla un generale, al cui fianco vi è un occhialuto Sergio Mattarella: "Ecco, presidente: hanno sfilato i mezzi cingolati", e così si spiega il "rumble". E ancora, "flap-flap-flap". E il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)molestatori. Non hanno dubbi, al Fatto Quotidiano. Già, perché la vignetta ospitata da Marcoinoggi, giovedì 2 giugno, non lascia spazio a particolari dubbi. Sul carrozzone degli accusatori ecco saltare anche il "gazzettino delle procure", ovvero il Fatto. L'attacco ai nostri militari, nel giorno della parata del 2 giugno e della Festa della Repubblica, arriva con la vignetta firmata da Natangelo, che come sempre picchia duro contro il soggetto che finisce nel mirino della sua matita. Titolo: "2 giugno, parata militare". Ed ecco i rumori della parata: "Rumble rumble". Poi, dal palco, parla un generale, al cui fianco vi è un occhialuto Sergio Mattarella: "Ecco, presidente: hanno sfilato i mezzi cingolati", e così si spiega il "rumble". E ancora, "flap-flap-flap". E il ...

