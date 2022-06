Kvaratskhelia in gol con la Georgia, pallonetto delizioso – VIDEO (Di giovedì 2 giugno 2022) Khvicha Kvartskhelia in gol questa volta con la Georgia impegnata contro Gibilterra per la Nations League. L’attaccante acquistato dal Napoli si è messo in mostra nel 4-0 delle Georgia, andato in rete con un bellissimo pallonetto. L’attaccante ancora di proprietà della Dinamo Batumi andrà in ritiro con il Napoli ed i tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo all’opera con la maglia azzurra. Kvartskhelia sta segnando con regolarità nel campionato Georgiano, ma c’è grande curiosità di vederlo impegnato in Serie A. Sicuramente il campionato italiano sarà più ostico, ma c’è da dire che certi colpi si fanno in qualsiasi lega. Il gol di Kvartskhelia in Georgia-Gibilterra è sicuramente di ottima fattura. L’attaccante defilato sulla sinistra in area di rigore, ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 giugno 2022) Khvicha Kvartskhelia in gol questa volta con laimpegnata contro Gibilterra per la Nations League. L’attaccante acquistato dal Napoli si è messo in mostra nel 4-0 delle, andato in rete con un bellissimo. L’attaccante ancora di proprietà della Dinamo Batumi andrà in ritiro con il Napoli ed i tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo all’opera con la maglia azzurra. Kvartskhelia sta segnando con regolarità nel campionatono, ma c’è grande curiosità di vederlo impegnato in Serie A. Sicuramente il campionato italiano sarà più ostico, ma c’è da dire che certi colpi si fanno in qualsiasi lega. Il gol di Kvartskhelia in-Gibilterra è sicuramente di ottima fattura. L’attaccante defilato sulla sinistra in area di rigore, ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ...

Advertising

infoitsport : Che gol di Kvaratskhelia con la Georgia: pallonetto spettacolare e palla sotto la traversa - infoitsport : Altro gol spettacolare di Kvaratskhelia: rete di pallonetto | VIDEO - infoitsport : Georgia-Gibilterra, gol di Kvaratskhelia: il nuovo acquisto del Napoli subito in luce (VIDEO) - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #NationsLeague Pari tra #Spagna e #Portogallo con #Morata in gol. #Haaland spinge la #Norvegia.… - robypec75 : RT @salv_amoroso: È entrata eh. Primo tempo da protagonista per Khvicha #Kvaratskhelia. Gol in lob e assist per il momentaneo 2-0. #Georg… -