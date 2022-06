Ha vinto Depp. Diffamato da Amber L'ex moglie pagherà 10 milioni - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 2 giugno 2022) di Giampaolo Pioli Una sconfitta devastante per Amber Heard, l'ex moglie di Jonny Depp. Ma una sconfitta ancora più amara per la credibilità dell'attrice, che sostiene di rappresentare le donne ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) di Giampaolo Pioli Una sconfitta devastante perHeard, l'exdi Jonny. Ma una sconfitta ancora più amara per la credibilità dell'attrice, che sostiene di rappresentare le donne ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - ilpost : Johnny Depp ha vinto il processo contro l’ex moglie Amber Heard - fanpage : “La verità non muore mai, ora mi riprendo la mia vita”. #JohnnyDepp in un lungo comunicato festeggia l’esito del pr… - CumberlandDi : Non conosco JDepp di persona. Solo come attore. Magari è come la maggior parte degli attori Hollywoodiani: perverti… - mestruogeppetto : RT @Tremenoventi: Sei di Roccalumera cosa scrivi “johnny depp abbiamo vinto” -