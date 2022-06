GF Vip, insulti e parole grosse tra Lulù Selassié e Franco Bortuzzo: parlano i testimoni (Di giovedì 2 giugno 2022) Che a Franco Bortuzzo Lulù Selassié non sia mai piaciuta, fin da quando suo figlio Manuel e la princess etiope si trovavano ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 6, è un dato di fatto, ma stando alle indiscrezioni che riporta il portale The Pipol TV, sarebbe stata proprio una lite feroce tra i due a determinare la rottura del fidanzamento tra i due giovani. Quale? GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla Il loft più spiato d’Italia si trova nella periferia romana e rimane disabitato per la maggior parte dell’anno GF Vip, la verità sulla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié Manuel Bortuzzo sogna da anni di prendere ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Che anon sia mai piaciuta, fin da quando suo figlio Manuel e la princess etiope si trovavano ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 6, è un dato di fatto, ma stando alle indiscrezioni che riporta il portale The Pipol TV, sarebbe stata proprio una lite feroce tra i due a determinare la rottura del fidanzamento tra i due giovani. Quale? GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla Il loft più spiato d’Italia si trova nella periferia romana e rimane disabitato per la maggior parte dell’anno GF Vip, la verità sulla fine della storia tra ManuelManuelsogna da anni di prendere ...

