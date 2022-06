Gauff vola in finale ma Trevisan saluta Parigi a testa alta

(Di giovedì 2 giugno 2022) Alla sua terza partecipazione al Roland Garros Martina cede in due set in semia “Coco”, 18esimadi serie, anche lei alla terza presenza all’ombra della Tour Eiffel. Sarà la statunitense sabato a sfidare la polacca Swiatek per il trofeo, ma l'azzurra puòreorgogliosa di sé stessa

Roland Garros, Gauff in finale: la Trevisan lotta ma non basta. E' finito lo splendido Roland Garros di Martina Trevisan, sconfitta in semifinale dalla statunitense Coco Gauff. La diciottenne americana, numero 23 del mondo, si è imposta agevolmente sulla toscana.