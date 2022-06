Gattuso riparte dal Valencia | biennale in arrivo per l’ex Napoli

(Di giovedì 2 giugno 2022) Rinodalincon il club spagnolo perallenatore del: i dettagli Rino, dopo una stagione di stop, è pronto a ripartire dalla Spagna.tecnico delsarà infatti il prossimo allenatore del, con cui ha raggiunto l’intesa per un contratto di due anni. Ingaggio da 2 milioni di euro a stagione, con ulteriori bonus legati al piazzamento in Liga e nelle altre competizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Gattuso pronto a ripartire dalla panchina del #Valencia ?? - ilnapolionline : Gattuso riparte dal Valencia e prova a chiamare due azzurri - - CMercatoNews : #Gattuso riparte dalla #Liga ???? : il tecnico è vicino alla ??? col #Valencia ?? - infoitsport : Gattuso riparte alla grande, la scelta fa sognare: la mossa a sorpresa - infoitsport : GATTUSO AL VALENCIA CI SIAMO, RINGHIO RIPARTE DALLA SPAGNA -

L'unico tecnico che ha vinto un trofeo a Napoli negli ultimi sette anni, Rino, ritrova la panchina: va ad allenare in Liga, al Valencia . Terzo allenatore italiano della storia di quel club dopo Ranieri e Prandelli. Ieri mattina, ora locale, l'abbraccio con Peter Lim a ...Dimenticare Napoli e iniziare na nuova avventura.(manca soltanto l'ufficialità) dalla Liga e più precisamente da Valencia. L'ex allenatore del Napoli quindi si appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia: contratto di due ...L’unico tecnico che ha vinto un trofeo a Napoli negli ultimi sette anni, Rino Gattuso, ritrova la panchina: va ad allenare in Liga, al Valencia. Terzo allenatore italiano della storia di quel club dop ...L'unico tecnico che ha vinto un trofeo a Napoli negli ultimi sette anni, Rino Gattuso, ritrova la panchina: va ad allenare in Liga, al Valencia. Terzo allenatore italiano della storia di quel club ...