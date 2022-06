Flavio Insinna a Oggi è un altro giorno, la "non risposta" sulla fidanzata e la reazione della Bortone (Di giovedì 2 giugno 2022) Flavio Insinna, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato l'evolversi della sua carriera fino al suo ultimo libro "Il gatto del Papa". Alla domanda di Serena... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022), ospite aè un, ha raccontato l'evolversisua carriera fino al suo ultimo libro "Il gatto del Papa". Alla domanda di Serena...

Advertising

altrogiornorai1 : Flavio Insinna ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - fsantini1986 : RT @DonMatteoRai: Su Rai1 Flavio Insinna ospite da Serena Bortone a #OggiÈUnLtroGiorno per parlare anche della grande famiglia di #DonMatte… - mrscsra : RT @DonMatteoRai: Su Rai1 Flavio Insinna ospite da Serena Bortone a #OggiÈUnLtroGiorno per parlare anche della grande famiglia di #DonMatte… - UgoBaroni : RT @DonMatteoRai: Su Rai1 Flavio Insinna ospite da Serena Bortone a #OggiÈUnLtroGiorno per parlare anche della grande famiglia di #DonMatte… - twnsmult : RT @DonMatteoRai: Su Rai1 Flavio Insinna ospite da Serena Bortone a #OggiÈUnLtroGiorno per parlare anche della grande famiglia di #DonMatte… -