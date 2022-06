Domeniche Bestiali – Il portiere islandese col ‘vizietto’ | prende a calci i pali per restringere la porta di qualche centimetro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Anche l’oggettistica e il relativo utilizzo hanno connotazioni che nellediventano decisamente degne di nota. Se infatti nel mondo circostante “volano farfalle” nel ritratto bucolico dei campi di provincia non accade altrettanto e vola tutt’altro: inteso proprio come tutto il resto rispetto alle farfalle. E così, diverso è anche il trattamento riservato alla componentistica sportiva:, traverse, reti. E quanto al volare di farfalle di sopra, proprio no, ribadito anche questo si tratta di animali: farfalle no, piccioni sì. È UNAUN PO’ PICCOLA (SEMBRA FATTA DA TE) Ormai nelo i centimetri sono tutto: un pezzo di scarpetta più avanti o più dietro significano gloria o disperazione, idem per la traiettoria di un tiro. Lo sa bene Patrik Gunnarson,...