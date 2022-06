Collaborazione con il Napoli, messaggio a De Laurentiis dal presidente del Lecce (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto sulle frequenze di “Radio Marte” al programma “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.Damiani ha parlato del suo legame con De Laurentiis: “I nostri rapporti sono buoni, sia con Luigi che con Aurelio De Laurentiis. Se ci saranno delle opportunità di mercato che Corvino riterrà vantaggiose per il club, tratteremo perché tra noi c’è buon feeling.” Al Napoli piace Morten Hjulmand, il giovane centrocampista classe ’99 del Lecce, con i salentini che sarebbero favorevoli alla cessione del giocatore. FOTO: Getty – U.S. Lecce Il presidente giallorosso si è soffermato anche sulla questione salvezza: “Al sud siamo un po’ pochi: solo Lecce, Napoli e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildel, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto sulle frequenze di “Radio Marte” al programma “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.Damiani ha parlato del suo legame con De: “I nostri rapporti sono buoni, sia con Luigi che con Aurelio De. Se ci saranno delle opportunità di mercato che Corvino riterrà vantaggiose per il club, tratteremo perché tra noi c’è buon feeling.” Alpiace Morten Hjulmand, il giovane centrocampista classe ’99 del, con i salentini che sarebbero favorevoli alla cessione del giocatore. FOTO: Getty – U.S.Ilgiallorosso si è soffermato anche sulla questione salvezza: “Al sud siamo un po’ pochi: soloe ...

