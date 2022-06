Chi è lo Re?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 giugno 2022) La conclusione di un percorso ha sempre il sapore dolce di una conquista. CM Punk è il nuovo campione del mondo della All Elite Wrestling, nove anni dopo l’ultima volta in cui ha indossato una cintura. A Double Or Nothing ha sconfitto Adam Page mettendo fine ad un regno che ha diviso la critica dei fan, tra chi lo ha ritenuto di buon livello e tra chi lo ha ritenuto anonimo. Ora tocca a CM Punk. Prima del ppv abbiamo assistito al definitivo cambio d’atteggiamento del suo stint: i primi mesi sono stati all’insegna di “guarda quanto è bello essere tornato, tutti mi adorano, tutti mi vogliono”, i continui salti tra il pubblico, quel sorriso sornione di chi ancora sa come spiegarla a tutti. Nel mentre, e siamo a novembre 2021, la Warner Media faceva la precisa richiesta di renderlo campione del mondo per smuovere gli ascolti – buoni, ma da far salire ancora. “” chiedeva Diego ...