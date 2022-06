Amber Heard annuncia il ricorso in appello contro Johnny Depp: “La montagna di prove non è bastata” (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard non accetta la decisione del tribunale di Fairfax, in Virginia, che ha dato ragione al suo ex marito Johnny Depp condannandola a pagare 15milioni di dollari per diffamazione nei suoi confronti, ed ha già fatto sapere che farà ricorso in appello contro la sentenza. È stato Alafair Hall, un portavoce dell’attrice, ad annunciare la sua decisione al New York Times. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma è certo che questa storia è tutt’altro che chiusa. “La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove che ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere e all’influenza sproporzionati del mio ex marito”, ha detto venerdì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)non accetta la decisione del tribunale di Fairfax, in Virginia, che ha dato ragione al suo ex maritocondannandola a pagare 15milioni di dollari per diffamazione nei suoi confronti, ed ha già fatto sapere che faràinla sentenza. È stato Alafair Hall, un portavoce dell’attrice, adre la sua decisione al New York Times. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma è certo che questa storia è tutt’altro che chiusa. “La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che ladiche ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere e all’influenza sproporzionati del mio ex marito”, ha detto venerdì ...

