Zouma condannato a 180 ore di servizi sociali per maltrattamenti su un gatto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kurt Zouma è stato condannato a svolgere 180 ore di servizi sociali. Il difensore francese del West Ham, 27 anni ex Chelsea, si era dichiarato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kurtè statoa svolgere 180 ore di. Il difensore francese del West Ham, 27 anni ex Chelsea, si era dichiarato...

enpaonlus : Il calciatore Zouma ammette le violenze sul suo gatto, sarà condannato - fanpage : Dopo aver preso a calci e schiaffi il suo gatto, #Zouma è stato condannato - mvcalcio : RT @bennygiardina: Zouma condannato a 12 mesi di lavori socialmente utili e non potrà avere gatti per 5 anni. - tackleduro : RT @bennygiardina: Zouma condannato a 12 mesi di lavori socialmente utili e non potrà avere gatti per 5 anni. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calci al gatto, Zouma condannato a 180 ore di servizi sociali Questa condanna Corte londinese per il francese del West Ham -