Ultime Notizie – Ucraina, giornalista Radio Svoboda: “Colpito due volte, ma resto al fronte” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Una volta un militare che ho intervistato mi ha detto che ormai è tardi per avere paura. Ed è vero: anche se una paura puramente umana resta, documentare quello che sta accadendo al fronte è importante”. Così all’Adnkronos il giornalista di Radio Svoboda/Radio Liberty Marian Kushnir, dopo l’uccisione del giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff a Severodonetsk e dopo essere rimasto lui stesso coinvolto, per la seconda volta dall’inizio della guerra in Ucraina, in un attacco russo. All’alba di sabato 28 maggio, infatti, Kushnir si trovava vicino a Bakhmut, nella regione di Donetsk. “Verso le 4 del mattino, insieme ai militari ucraini, mi sono diretto a cercare delle posizioni favorevoli per la controffensiva. A un certo punto siamo stati attaccati ed è iniziato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Una volta un militare che ho intervistato mi ha detto che ormai è tardi per avere paura. Ed è vero: anche se una paura puramente umana resta, documentare quello che sta accadendo alè importante”. Così all’Adnkronos ildiLiberty Marian Kushnir, dopo l’uccisione delfrancese Frédéric Leclerc-Imhoff a Severodonetsk e dopo essere rimasto lui stesso coinvolto, per la seconda volta dall’inizio della guerra in, in un attacco russo. All’alba di sabato 28 maggio, infatti, Kushnir si trovava vicino a Bakhmut, nella regione di Donetsk. “Verso le 4 del mattino, insieme ai militari ucraini, mi sono diretto a cercare delle posizioni favorevoli per la controffensiva. A un certo punto siamo stati attaccati ed è iniziato ...

