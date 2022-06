Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì primo giugno Buongiorno da Francesco Vitale Tra formalizzato oggi a Bruxelles degli ambasciatori dei 27 il sesto perché tu disegni europei contro la Russia per la guerra in Ucraina si altro icecap come misura temporanea siamo stati Accontentati commenta draghi chi si dice grato a tutti coloro che hanno lavorato per quest’accordo affermando che così Mo ti avrà decine di miliardi di euro in meno per finanziare il terrorismo gli Stati Uniti forniranno Al Ucraina sistemi missilistici più avanzati per colpire obiettivi strategici e non c’è biden il presidente americano si riferirebbe lanciatori Imax che verrebbero forniti a chi le comunicazioni che Franci di una gittata massima di 80 km non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire i suoi confini specifica biden l’uso di armi nucleari comporterebbe gravi conseguenze ripete poi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale mercoledì primo giugno Buongiorno da Francesco Vitale Tra formalizzato oggi a Bruxelles degli ambasciatori dei 27 il sesto perché tu disegni europei contro la Russia per la guerra in Ucraina si altro icecap come misura temporanea siamo stati Accontentati commenta draghi chi si dice grato a tutti coloro che hanno lavorato per quest’accordo affermando che così Mo ti avrà decine di miliardi di euro in meno per finanziare il terrorismo gli Stati Uniti forniranno Al Ucraina sistemi missilistici più avanzati per colpire obiettivi strategici e non c’è biden il presidente americano si riferirebbe lanciatori Imax che verrebbero forniti a chi le comunicazioni che Franci di una gittata massima di 80 km non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire i suoi confini specifica biden l’uso di armi nucleari comporterebbe gravi conseguenze ripete poi ...

