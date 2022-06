Ultime Notizie – Occhiuto e Speranza sottoscrivono Cis Calabria | 350 mln per la sanità della regione

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente, Roberto, in qualità di commissario ad acta per il Piano di rientro, comunica che ha sottoscritto, con il ministroSalute, Roberto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) del Pnrr – Missione 6 “Salute”. Il Cis, si legge in una nota, è lo strumento di programmazione identificato dalla normativa nazionale per la Missione “Salute” del Pnrr, e contiene l’elenco degli interventi programmati nellaper il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento del Servizio Sanitario. Il Piano operativo regionale Pnrr-M6 degli interventi inseriti nel Cis è stato approvato dal presidente...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - news24_inter : #Lautaro rimane ???? - ilFattoMolfetta : MOLFETTA CITTÀ CARDIOPROTETTA, ALTRI CINQUE DEFIBRILLATORI AL PROGETTO “CUORE NOSTRO” - TuttoASRoma : Questa Roma è già grande: nonostante il ko nella finale scudetto - robdeangeliss : Zaniolo e mezzo Milan a rischio ammende per i cori contro Lazio e Inter -

Il Sole 24 ORE

Calciomercato Napoli news/ Koulibaly in bilico, idea Bernardeschi () Calciomercato Napoli news: piace Bernardeschi Per il calciomercato del Napoli le risorse saranno comunque ...RIFORMA PENSIONI 2022/ La novità per il pagamento dell'"accompagno" () Riforma pensioni 2022: a chi conviene In molti stanno discutendo la proposta di riforma pensioni della Lega Nord ... Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 ... Negli ultimi anni lo yoga si è diffuso moltissimo e sono sempre più numerose le persone che, per mantenersi in forma o per raggiungere un’armonia fisica e mentale, ricorrono alla pratica di questa ...Il presidente americano tuttavia non precisa se si tratti di quei missili a lungo raggio che solo due giorni fa, e nelle ultime ore di nuovo la Casa Bianca, aveva smentito di voler inviare a Kiev.