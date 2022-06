Ucraina: Zelensky, 'una follia colpire deposito acido nitrico' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kiev, 1 giu. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una "follia" il fatto che nel tentativo di completare la cattura di una città della regione orientale Ucraina le forze russe abbiano colpito un impianto chimico, in particolare un deposito di acido nitrico a Severodonetsk. In seguito all'attacco, il governatore locale ha chiesto alla popolazione di restare in casa. "Considerata la presenza di una produzione chimica su larga scala a Severodonetsk, gli attacchi dell'esercito russo nella zona, ivi compresi i bombardamenti aerei alla cieca, sono solo follia", ha dichiarato Zelensky nel suo intervento notturno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Kiev, 1 giu. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha definito una "" il fatto che nel tentativo di completare la cattura di una città della regione orientalele forze russe abbiano colpito un impianto chimico, in particolare undia Severodonetsk. In seguito all'attacco, il governatore locale ha chiesto alla popolazione di restare in casa. "Considerata la presenza di una produzione chimica su larga scala a Severodonetsk, gli attacchi dell'esercito russo nella zona, ivi compresi i bombardamenti aerei alla cieca, sono solo", ha dichiaratonel suo intervento notturno.

Advertising

NicolaPorro : In Ucraina tira una brutta aria. Esplode la polemica. L'accusa è diretta a Zelensky ?? - petergomezblog : Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - infoitinterno : Guerra in Ucraina, Zelensky: 'Noi perimetro difensivo del mondo non possiamo cedere nulla' - Esmeralda_1965 : RT @Gianl1974: L'Ucraina non intende attaccare la Russia con l'MLRS americano - Zelensky Il Presidente ha osservato che le continue richies… -