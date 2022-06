Ucraina: Stoltenberg in visita a Washington (Di mercoledì 1 giugno 2022) Washington, 1 giu. (Adnkronos) - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi inizia una visita a Washington durante la quale incontrerà i vertici dell'amministrazione Biden. Oggi è previsto l'incontro con il segretario di Stato, Antony Blinken, domani quello con il capo del Pentagono, Lioyd Austin. Durante la visita, che si concluderà venerdì, è previsto anche il colloquio con il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, rende noto un comunicato della Nato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) - Il segretario generale della Nato, Jens, oggi inizia unadurante la quale incontrerà i vertici dell'amministrazione Biden. Oggi è previsto l'incontro con il segretario di Stato, Antony Blinken, domani quello con il capo del Pentagono, Lioyd Austin. Durante la, che si concluderà venerdì, è previsto anche il colloquio con il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, rende noto un comunicato della Nato.

Advertising

Ashmira1 : RT @Fabio_Carisio: STOLTENBERG: BURATTINO NATO DI GATES-NWO IN PANDEMIA E GUERRA UCRAINA. Vaccini GAVI & Affari NORGES BANK su Bombe RHM ne… - Fabio_Carisio : STOLTENBERG: BURATTINO NATO DI GATES-NWO IN PANDEMIA E GUERRA UCRAINA. Vaccini GAVI & Affari NORGES BANK su Bombe R… - AdaRidolfo : RT @ComixArchive1: I media di regime oggi sono in vena di verità: ammettono che un terzo della regione di Kharkiv è sotto controllo russo e… - ComixArchive1 : I media di regime oggi sono in vena di verità: ammettono che un terzo della regione di Kharkiv è sotto controllo ru… - ComixArchive1 : Anche #Severodonetsk è stata conquistata dai russi, ormai il #Donbass è perduto e per Putin è il trionfo ora che pu… -