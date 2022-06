Ucraina: Salvini, 'tutti leader politici devono portare proposta pace' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Ho fatto semplicemente il mio lavoro, tutti i segretari di partito dovrebbero fare l'umanamente possibile per portare sul tavolo del Governo italiano una proposta di pace, non detta nè da Mosca nè da Kiev. poi saranno Mosca e Kiev a decidere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un filo diretto sui social. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Ho fatto semplicemente il mio lavoro,i segretari di partito dovrebbero fare l'umanamente possibile persul tavolo del Governo italiano unadi, non detta nè da Mosca nè da Kiev. poi saranno Mosca e Kiev a decidere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un filo diretto sui social.

