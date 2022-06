Traffico Roma del 01-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare circolazione sostenuta in rallentata lungo la carreggiata esterna tra l’autostrada di Fiumicino la diramazioneSud trafficata anche l’interna sempre senza altri disagi tra la Cassia bis e l’abbia ancora sono interna raccomandiamo però prudenza per un nuovo incidente tra la Pisana e via Boccea in aumento gli spostamenti in uscita dasulla tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico non si escludono rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni nella città diancora attenzione per un precedente incidente su via Flaminia dove non si escludono rallentamenti tra Corso di Francia e via Bomarzo verso il Gra stessa situazione su via di Boccea in prossimità di via della ...