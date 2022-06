Advertising

ChieffiOlga : Sergio Cammariere: di nota in nota, la vita | Cronache Salerno - ChapelleDavid : Tutto Quello Che Un Uomo, la chanson de Sergio Cammariere pour la nuit. - radiocalabriafm : SERGIO CAMMARIERE - L'AMORE NON SI SPIEGA - idratta_ro : OT #jeru oggi ho realizzato uno dei miei sogni, vedere Sergio Cammariere dal vivo e mi ha anche firmato il CD. Piango ?? - MimmoAdinolfi : @SonoMaleducata Sergio Cammariere va girando con le pashmine, che cazzo dobbiamo aggiungere più -

Cronache Salerno

Dario Ballantini, Lino Patruno,, Eleonora Vallone, Franco Fontana sono alcune delle 'voci' riunite da Lisa Bernardini nel libro Tu ce l'hai Peter Pan Appunti di viaggio in un tempo difficile , con prefazione di ...... il sigillo sul cartellone verrà posto da un musicista che può considerarsi sintesi della doppia anima di questo festival,. Il cantautore crotonese si presenterà al pubblico ... Sergio Cammariere: di nota in nota, la vita Le note di ‘Stadera’, ammaliante brano dell’indimenticato Pino Daniele, hanno aperto il concerto conclusivo di “CremonaJazz”, che ha portato in scena nell’Auditorium G. Arvedi il trio capitanato dal p ...il 30 maggio per la serata finale palcoscenico tutto per il Sergio Cammariere Quartet, il costo del biglietto è di 15 euro ed è acquistabile in prevendita su www.postoriservato.it. L'ensemble, diretto ...