Romagnoli, sul difensore si inserisce anche la Fiorentina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non soltanto Lazio e Barcellona: anche la Fiorentina si infila nella corsa a Romagnoli. Il difensore rossonero non ha ancora deciso Che sia un'idea concreta o solo una suggestione lo dirà solo il tempo, intanto – sulle colonne de La Nazione – la notizia è rimbalzata: la Fiorentina sta pensando a Romagnoli. La Lazio non è ancora riuscita a trovare un accordo con il giocatore e i gigliati vorrebbero riempire il gap che divide la domanda dall'offerta dei biancocelesti. Come si legge sul quotidiano, il ds Pradè ha una grande stima del ragazzo e potrebbe beffare Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

