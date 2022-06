Roma umiliata dai rifiuti, Gerini e Gassmann contro Gualtieri: nessuno pulisce, non è cambiato niente… (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poi dicono che il cinema sta tutto a sinistra. Che attori e registi sono sempre pronti a salire sul carro del vincitore… Sarà anche vero che i dem dà sempre monopolizzano settima arte e editoria, abituati a riscattare il consenso a suon di film, libri e cantautori, ma è pur vero che da quando Pd e 5S amministrano una parte delle nostre realtà locali, accuse, denunce e polemiche arrivano non la smettono di arrivare proprio dagli aedi dem targati Pd e M5S- stelle del grande schermo in testa a tutti. Roma umiliata dai rifiuti, Gerini e Gassmann contro Gualtieri Così, come già con la Raggi, per Roma sui social si recita lo stesso copione: protagonista in scena, la mondezza. Che come ieri la sindaca grillina, oggi anche il suo successore piddino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poi dicono che il cinema sta tutto a sinistra. Che attori e registi sono sempre pronti a salire sul carro del vincitore… Sarà anche vero che i dem dà sempre monopolizzano settima arte e editoria, abituati a riscattare il consenso a suon di film, libri e cantautori, ma è pur vero che da quando Pd e 5S amministrano una parte delle nostre realtà locali, accuse, denunce e polemiche arrivano non la smettono di arrivare proprio dagli aedi dem targati Pd e M5S- stelle del grande schermo in testa a tutti.daiCosì, come già con la Raggi, persui social si recita lo stesso copione: protagonista in scena, la mondezza. Che come ieri la sindaca grillina, oggi anche il suo successore piddino ...

