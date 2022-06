Roma, piace Solbakken, tra i marcatori nel 6-1 del Bodo Glimt (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Roma sulle tracce di Solbakken, l’attacante norvegese del Bodo Glimt che aveva segnato ai giallorossi nel 6-1 di questa stagione Ramoscello di pace tra Roma e gli improbabili rivali artici del Bodo Glimt. I giallorossi seguono infatti l’attaccante norvegese Solbakken, che gradisce la destinazione, ma ci sono degli ostacoli nel percorso. Come riporta infatti Sky Sport, il calciatore non vorrebbe andare via a parametro zero e vorrebbe che il Bodo sia in qualche modo indennizzato per il suo addio. I giallorossi invece propongono al norvegese un accordo già per il trasferimento a luglio per poi andare a trattare con il Bodo per portarlo in Italia prima del 31 dicembre con un indennizzo minimo. Il club norvegese ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lasulle tracce di, l’attacante norvegese delche aveva segnato ai giallorossi nel 6-1 di questa stagione Ramoscello di pace trae gli improbabili rivali artici del. I giallorossi seguono infatti l’attaccante norvegese, che gradisce la destinazione, ma ci sono degli ostacoli nel percorso. Come riporta infatti Sky Sport, il calciatore non vorrebbe andare via a parametro zero e vorrebbe che ilsia in qualche modo indennizzato per il suo addio. I giallorossi invece propongono al norvegese un accordo già per il trasferimento a luglio per poi andare a trattare con ilper portarlo in Italia prima del 31 dicembre con un indennizzo minimo. Il club norvegese ...

