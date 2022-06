Ritocchino per Francesco Chiofalo: "Drusilla ha detto che sono un c....." (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ha mai fatto mistero dei suoi interventi chirurgici. Ora Francesco Chiofalo ci riprova. Tempo fa, come lui stesso aveva rivelato, era andato dal chirurgo per un Ritocchino alle labbra, una piccola correzione al naso e poi le faccette dentali (molti vip volano a Instanbul per aver denti bianchissimi). Infine, il trapianto di barba. Adesso si è sottoposto ad un piccolo intervento di liposuzione (eppure non ne avrebbe bisogno, vista la sua stazza muscolosa). Ma le "maniglie dell'amore" - che per molte donne sono super sexy - non le sopportava più. “Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un'operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno…E in effetti è vero, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ha mai fatto mistero dei suoi interventi chirurgici. Oraci riprova. Tempo fa, come lui stesso aveva rivelato, era andato dal chirurgo per unalle labbra, una piccola correzione al naso e poi le faccette dentali (molti vip volano a Instanbul per aver denti bianchissimi). Infine, il trapianto di barba. Adesso si è sottoposto ad un piccolo intervento di liposuzione (eppure non ne avrebbe bisogno, vista la sua stazza muscolosa). Ma le "maniglie dell'amore" - che per molte donnesuper sexy - non le sopportava più. “Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un'operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno…E in effetti è vero, ...

