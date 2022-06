Rafa Nadal | “Il piede fa male | non cosa succederà dopo il Roland Garros Con Djokovic e Federer livello simile”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)non finisce di stupire. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, ha piegato Novakin un quarto di finale del2022 che è subito entrato di diritto nella storia del Major parigino, al termine di un match letteralmente clamoroso. Quattro set diassoluto che lo spagnolo ha portato a casa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6quattro ore e sedici minuti di battaglia vera e propria. Al termine del match il nativo di Manacor ha parlato in conferenza stampa, iniziando ovviamente dalla sua condizione fisica: “Non soaccadràquesto torneo. Su questo sono molto chiaro, non devo nascondere nulla alla mia età. Ho quello che ho nele se non troviamo una soluzione per me sarà ...

Advertising

angelomangiante : Dal Campo Centrale del #RolandGarros trasferirei subito Rafa Nadal (di corsa) al Museo del Louvre. Rimanga questo… - Eurosport_IT : '???? ???????????????? ???????????????????? ???? ??????` ????????????' (R. Garros) Rafa Nadal, nel 4° set era sotto 5-2 ed ha anche annullato 2 s… - fanpage : Strepitoso Rafa Nadal! Nella 'battaglia dei giganti' lo spagnolo cancella Djokovic e dopo più di 4 ore di gioco vol… - emmeguidi : ieri sera maestoso Nadal ha meritatamente battuto Djokovic,Rafa un guerriero intelligente che a Parigi si sente a… - Crostanza1 : Una mia cara amica quest'estate va in vacanza a Maiora per vedere IL MUSEO DI RAFA NADAL -

di Marco Calabresi La partita è durata oltre 4 ore, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2, 7 - 6 il punteggio finale a favore dello spagnolo No, non è stata l'ultima.rifiuta la sconfitta, rifiuta la fine e va avanti: ha vinto il Roland Garros 13 volte, aveva ammesso come quella contro Novak Djokovic in caso di sconfitta sarebbe potuta essere l'ultima ...Roland Garros, Day 10: Novak Djokovic sorride,no Roland Garros - Zverev contro gli organizzatori: 'Vogliono che vinca Carlos Alcaraz' Roland Garros - Sinner, ancora un ritiro: è ora di ...Il Philippe Chatrier è ancora il palcoscenico preferito di Rafael Nadal. Il mancino di Manacor ha avuto dalla sua delle ottime entrate in materia (con tre break d'apertura nei primi tre set), ma non h ...L'ennesima sfida della saga tra Novak Djokovic e Rafael Nadal elegge il maiorchino e lo spedisce alla semifinale del Roland Garros 2022, nella quale affronterà Alexander Zverev, "giustiziere" dell'ast ...