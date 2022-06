Ponte del 2 giugno: autostrade prese d’assalto. Flussi di traffico superiori alla media pre-covid (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si apre con il lungo Ponte per il 76esimo anniversario della Repubblica la stagione delle vacanze estive degli italiani: 4 giorni di stop dal lavoro e, in alcune Regioni anche dalla scuola, determineranno un aumento degli spostamenti lungo la nostra penisola, favoriti anche dalle buoni condizioni meteo. A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno, e, per l’intero fine settimana, lungo la rete di autostrade per l’Italia si prevedono pertanto Flussi di traffico in aumento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si apre con il lungoper il 76esimo anniversario della Repubblica la stagione delle vacanze estive degli italiani: 4 giorni di stop dal lavoro e, in alcune Regioni anche dscuola, determineranno un aumento degli spostamenti lungo la nostra penisola, favoriti anche dalle buoni condizioni meteo. A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1, e, per l’intero fine settimana, lungo la rete diper l’Italia si prevedono pertantodiin aumento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

_Nico_Piro_ : costituzionali delle repubbliche” cit.). E’ importante perchè si stabilisce quella testa di ponte necessaria ad apr… - alex_orlowski : Putin-town and Z-Boys: analisi dell’Italietta fascia, rossa, bruna e ... Analisi dei 630mila post di 551 account ch… - RollingStoneita : Abbiamo analizzato 639mila tweet dei 551 account che utilizzano chiaramente la Z della propaganda russa per capire… - 1908masterclass : @Dottor_Strowman È questione di ponte del prestito , capito , cose che voi gonzi interisti non capite - Rosyfree74 : RT @Danireport: Prima parlano dell'aumento della pasta poi fanno vedere il traffico il tilt per il ponte del #2giugno. I soldi non sono anc… -