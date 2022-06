Piero Pelù, brutta caduta sul palco di Milano: cosa è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Concerto con imprevisto per Piero Pelù. Durante l’evento live organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano, il rocker stava cantando sul palco avvolto dal calore dei suoi fan quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro battendo la testa contro un gradino. Come mostrano le riprese del concerto, la caduta non ha destato preoccupazione tra il pubblico dal momento che il cantante si è subito ricomposto e ha continuato a cantare da seduto, tuttavia dopo l’esibizione Piero Pelù ha preferito recarsi in ospedale per un controllo. L’esito della radiografia, arrivato solo nella giornata di oggi, ha mostrato una proclusione erniaria che costringerà il cantante ad alcuni giorni di riposo. «Il segno del rock’n’roll: la caduta al ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 giugno 2022) Concerto con imprevisto per. Durante l’evento live organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a, il rocker stava cantando sulavvolto dal calore dei suoi fan quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro battendo la testa contro un gradino. Come mostrano le riprese del concerto, lanon ha destato preoccupazione tra il pubblico dal momento che il cantante si è subito ricomposto e ha continuato a cantare da seduto, tuttavia dopo l’esibizioneha preferito recarsi in ospedale per un controllo. L’esito della radiografia, arrivato solo nella giornata di oggi, ha mostrato una proclusione erniaria che costringerà il cantante ad alcuni giorni di riposo. «Il segno del rock’n’roll: laal ...

