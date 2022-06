“Non hai idea di cosa ho visto”: totale imbarazzo per Serena Bortone | L’ospite non si trattiene (Di mercoledì 1 giugno 2022) Serena Bortone è rimasta letteralmente senza parole, ascoltando le dichiarazioni rilasciate dalla famosa Vip, che hanno lasciato di stucco e a bocca aperta anche gli altro ospiti in studio. La conduttrice di Rai Uno non si sarebbe mai aspettata di ascoltare parole di quel tipo durante il suo programma. Ecco che cosa è successo. Serena-Bortone-AltranotiziaScopriamo come ha reagito Serena Bortone di fronte a quello che è accaduto negli studi televisivi della sua trasmissione ‘Oggi è un altro Giorno’. Serena Bortone allibita dalle parole delL’ospite Serena Bortone è nata con la passione per la carta stampata e ha debuttato in Rai, ancora giovanissima, a soli ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022)è rimasta letteralmente senza parole, ascoltando le dichiarazioni rilasciate dalla famosa Vip, che hanno lasciato di stucco e a bocca aperta anche gli altro ospiti in studio. La conduttrice di Rai Uno non si sarebbe mai aspettata di ascoltare parole di quel tipo durante il suo programma. Ecco cheè successo.-AltranotiziaScopriamo come ha reagitodi fronte a quello che è accaduto negli studi televisivi della sua trasmissione ‘Oggi è un altro Giorno’.allibita dalle parole delè nata con la passione per la carta stampata e ha debuttato in Rai, ancora giovanissima, a soli ...

CarloCalenda : Guarda ci sono due alternative: o non hai capito che si tratta di una razzia, o approvi la razzia. Io sono ottimist… - disinformatico : @adevetag @matteosalvinimi 'Lasciate il sesso fuori dall'infanzia.' 1. Troppo tardi. Gli hai dato un cellulare. 2… - marattin : @fsaraceno Fine, let’s do it (facendo finta che quella tra salari e produttività sia una relazione 1:1 perfetta). N… - DavideRoss4 : @MistressELW @m_cello84 @spighissimo Decisamente una grillina analfabeta funzionale che non riesce nemmeno a legger… - Soraya31653571 : @impavido57 ??Ciao Nino.. Non ti avevo riconosciuto.. ??????Hai cambiato pic????Buona Serata?? -