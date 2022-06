Max Giusti senza filtri | Dopo la chiusura forzata, ora si gioca tutto: è in ballo il suo futuro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il conduttore è pronto a tornare in pista con un programma di gran successo. Dopo l’addio ecco il grande ritorno di Max Giusti: è la sua volta Max Giusti (Youtube)Si è fatto conoscere da gran parte del pubblico nelle sue molte esperienze televisive, come comico e come conduttore. I giovani e i più curiosi, però, han potuto vedere Max Giusti anche come concorrente di Pechino Express 2021, in coppia con Marco Mazzocchi, dove ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza e di forza. Nelle ultime ore, Max Giusti ha annunciato il suo nuovo grande progetto, che lo vede impegnato in una grande ripartenza Dopo la chiusura forzata e subita. È questa la sua grande occasione: lo vedremo su Rai2. Max Giusti è pronto: torna “Boss ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il conduttore è pronto a tornare in pista con un programma di gran successo.l’addio ecco il grande ritorno di Max: è la sua volta Max(Youtube)Si è fatto conoscere da gran parte del pubblico nelle sue molte esperienze televisive, come comico e come conduttore. I giovani e i più curiosi, però, han potuto vedere Maxanche come concorrente di Pechino Express 2021, in coppia con Marco Mazzocchi, dove ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza e di forza. Nelle ultime ore, Maxha annunciato il suo nuovo grande progetto, che lo vede impegnato in una grande ripartenzalae subita. È questa la sua grande occasione: lo vedremo su Rai2. Maxè pronto: torna “Boss ...

