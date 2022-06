Luis Enrique: "Sarà un Mondiale diverso, nessuno sa se in meglio o in peggio" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il c.t. della Spagna fa il punto della situazione a pochi giorni dall'esordio in Nations League contro il Portogallo Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il c.t. della Spagna fa il punto della situazione a pochi giorni dall'esordio in Nations League contro il Portogallo

Advertising

tcm24com : Spagna, Luis Enrique: 'Ogni partita è da vincere' #luisEnrique - sportli26181512 : Spagna, Luis Enrique: 'Ansu Fati sta bene, ma c'è un altro giocatore che ho visto in forma': Alla vigilia della gar… - sportface2016 : #Spagna, #LuisEnrique: 'Vogliamo vincere ogni partita al Mondiale' - aquickreminder1 : Ho appena visto il pullman della nazionale spagnola, fermo in mezzo alla strada perchè la polizia doveva fare qualc… - laregione : Thiago Alcantara infortunato: non ci sarà contro la Svizzera -