Loretta Goggi sbarca su Rai1 con uno show tutto suo | l' indiscrezione

Advertising

MartinaParise6 : RT @Cinguetterai: Finalmente si realizzerà il programma di Loretta Goggi. Accanto all’esperienza di giudice a #TaleEQualeShow, nella prossi… - formichenews : #LorettaGoggi (che torna in Tv) vista da Pizzi. Foto d’archivio ?? ?? - CristelDiDonato : RT @Cinguetterai: Finalmente si realizzerà il programma di Loretta Goggi. Accanto all’esperienza di giudice a #TaleEQualeShow, nella prossi… - CristelDiDonato : RT @Baccotvnews: ??Questa volta è ufficiale, uno dei più grandi talenti della nostra tv, Loretta Goggi torna su #Rai1, non solo sarà giudice… - CristelDiDonato : RT @SerieTvserie: Loretta Goggi e uno show in arrivo su Rai1 (Retroscena TvBlog) -

Formiche.net

e l'idea sfumata in passato di uno show tutto suo in prima serata su Rai1 Come ricorda il sito menzionato nel paragrafo precedente, già negli ultimi anni si è parlato più volte dell'...Ospiti della serata e protagonisti dell'imperdibile scossae Christian De Sica. Una puntata speciale ricca di giochi avvincenti, fra cui, naturalmente, l'irrinunciabile Ghigliottina. Un'... Loretta Goggi (che torna in Tv) vista da Pizzi. Foto d'archivio Torna alla home X1 / 54 Previous Next Loretta Goggi (che torna in Tv) vista da Pizzi. Foto d’archivio 01/06/2022 Loretta Goggi torna in televisione, ma da protagonista. Per ora si tratta di retroscena ...E' in arrivo su Rai1 uno show condotto da Loretta Goggi: l'indiscrezione lanciata da TvBlog Sarà una stagione tv impegnativa la prossima, che partirà a ...