Le Scuole chiamate a raccolta per la raccolta degli alimenti

Sensibilizzare alunni e studenti del territorio, e attraverso loro le famiglie, sulla necessità di ridurre lo spreco alimentare recuperando il cibo, nonché avendo un approccio più consapevole all'acquisto e al consumo degli alimenti e, inoltre, dei farmaci. Questo è uno degli scopi del progetto "SprecoZeroTaranto" che, con capofila il Comune di Taranto, vede all'opera un ampio partenariato comprendente Amici di Manaus, Apmarr, Europa Solidale Onlus, LaRosa Srls, Aps T.R.O.I.S.I. Project, Noi e Voi, Federconsumatori e Banco Alimentare. Tra le azioni del progetto, finanziato dalla Regione Puglia mediante l'Avviso Pubblico "2018 Sprechi alimentari", ci sono diverse attività nelle Scuole per la sensibilizzazione delle giovani generazioni. Per questo il progetto "SprecoZeroTaranto" si è presentato agli istituti ...

