Le polemiche sul monologo di Littizzetto che “disincentiva” a votare ai referendum sulla giustizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il monologo di Luciana Littizzetto sui 5 referendum durante l’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa ha sollevato un polverone politico. Colpa delle parole della spalla di Fabio Fazio, che nella sua consueta “letterina” ha criticato i quesiti che potrebbero modificare alcuni aspetti della giustizia del nostro Paese facendoli apparire troppo tecnici (e quindi di difficile comprensione) e rimarcando il fatto che il 12 giugno molti potrebbero non recarsi al voto perché in vacanza: “votare è bellissimo, però vi dico la verità: il 12 giugno pensavo di andare al mare”. sulla difficoltà dei quesiti Littizzetto ha detto: “Mi viene chiesto un parere su qualcosa che non so bene e questo parere vale. Diciamo che so vagamente, so a spanne, so a grandi linee. Ma se devo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ildi Lucianasui 5durante l’ultima puntata stagionale di Che tempo che fa ha sollevato un polverone politico. Colpa delle parole della spalla di Fabio Fazio, che nella sua consueta “letterina” ha criticato i quesiti che potrebbero modificare alcuni aspetti delladel nostro Paese facendoli apparire troppo tecnici (e quindi di difficile comprensione) e rimarcando il fatto che il 12 giugno molti potrebbero non recarsi al voto perché in vacanza: “è bellissimo, però vi dico la verità: il 12 giugno pensavo di andare al mare”.difficoltà dei quesitiha detto: “Mi viene chiesto un parere su qualcosa che non so bene e questo parere vale. Diciamo che so vagamente, so a spanne, so a grandi linee. Ma se devo ...

