**Lavoro: Istat, ad aprile calano occupati e disoccupati, aumentano inattivi** (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. -(Adnkronos) - Ad aprile, rispetto al mese precedente, l'Istat segnala un calo del numero degli occupati e dei disoccupati mentre cresce quello degli inattivi. L'occupazione diminuisce (-0,1%, pari a -12mila) per le donne, gli autonomi e le persone di età compresa tra i 35 e i 49 anni, rimane sostanzialmente stabile tra i dipendenti, mentre aumenta per gli uomini, gli under35 e gli ultracinquantenni. Il tasso di occupazione resta invariato al 59,9%. Specularmente all'occupazione, l'Istat evidenzia un calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8%, pari a -17mila unità rispetto a marzo) che si osserva tra gli uomini, gli under35 e gli ultracinquantenni. Leggero calo anche per il tasso di disoccupazione che scende all'8,4% nel complesso (-0,1 punti rispetto al mese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. -(Adnkronos) - Ad, rispetto al mese precedente, l'segnala un calo del numero deglie dei dismentre cresce quello degli inattivi. L'occupazione diminuisce (-0,1%, pari a -12mila) per le donne, gli autonomi e le persone di età compresa tra i 35 e i 49 anni, rimane sostanzialmente stabile tra i dipendenti, mentre aumenta per gli uomini, gli under35 e gli ultracinquantenni. Il tasso di occupazione resta invariato al 59,9%. Specularmente all'occupazione, l'evidenzia un calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8%, pari a -17mila unità rispetto a marzo) che si osserva tra gli uomini, gli under35 e gli ultracinquantenni. Leggero calo anche per il tasso di disoccupazione che scende all'8,4% nel complesso (-0,1 punti rispetto al mese ...

Advertising

TV7Benevento : **Lavoro: Istat, ad aprile calano occupati e disoccupati, aumentano inattivi** - - TV7Benevento : **Lavoro: Istat, ad aprile disoccupazione cala all'8,4%, fra i giovani scende al 23,8%** - - Agenpress : Istat. Ad aprile -12mila occupati su mese, +670mila su anno. Lavoro termine al top dal 1977, sono 3.150.000… - consumatorirt : RT @istat_it: Cittadini e lavoro a distanza nella Pa durante la pandemia (maggio 2020 – gennaio 2022): generale soddisfazione per i servizi… - SRenziano : @g_mincuzzi @matteorenzi Sui posti di lavoro io vado sui dati istat, ma non c'è peggio di chi non vuol vedere......… -