La ricetta di Ignazio Visco sui salari | aumenti una tantum

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Banca d'Italia è tornata agli antichi fasti. Il Governatoreprima di iniziare la lettura delle sue lunghe Considerazioni finali si è felicitato nel vedere tanta gente seduta nella platea della sala di Palazzo Koch. Dopo anni di pandemia è il primo segnale di ottimismo che si registra. Anche se la normalità si registrerà quando, secondo, quando non ci saranno più mascherine sul viso degli invitati. Ma se il virus pare ora in via di archiviazione ora c'è la guerra a portare effetti nefasti sull'economia. In particolare sui prezzi. Inutile farsi illusioni. L'inflazione resterà a livelli elevati quest' anno a livello globale per poi calare nel 2023. «L'inflazione, che in tutte le economie ha in larga parte riflesso i rialzi dei corsi delle materie prime ha spiegato- rimarrebbe elevata, per ...