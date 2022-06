(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'dell'è sempre più. Serve per esercitare un ruolo nel mondo ma anche per difendere il nostro stesso modo di essere

Advertising

pianainforma : Ue, Silvio Berlusconi: 'Indispensabile l'unità politica e militare dell'Europa' - - gselvaggia : - AgenziaOpinione : SILVIO BERLUSCONI * CONGRESSO PARTITO POPOLARE EUROPEO: « L’UNITÀ POLITICA E MILITARE DELL’EUROPA È SEMPRE PIÙ INDI… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'Indispensabile l'unità politica e militare dell'Europa' #silvioberlusconi #ue #facebook #berlusconi #for… - lucianoghelfi : #Berlusconi: indispensabile l'unità politica e militare dell'#europa. Errore di prospettiva dei #sovranisti pensare… -

ilGiornale.it

Ecco dunque che lapolitica e militare dell'Europa diventa, una vera necessità ", ha detto ancora il Cavaliere. Il leader di Forza Italia ha, quindi, spiegato: "che ...Il leader di Forza Italia: 'Serve per esercitare un ruolo nel mondo, ma anche per difendere il nostro stesso modo di ... "Indispensabile unità politica e militare in Europa"