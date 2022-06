Indice di liquidità | i club depositano i documenti | Lazio in extremis

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutti idella Serie A hanno depositato nella serata di ieri la documentazione richiesta per la verifica del contestatodi, calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Ultima, in ordine di tempo, ladi Claudio Lotito che ha depositato la documentazione via pec inrispetto alle scadenze. L'articolo