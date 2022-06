Il Volo, dal 3 giugno al via il tour mondiale dall’Arena di Verona (Di mercoledì 1 giugno 2022) Venerdì 3 e sabato 4 giugno parte dall’Arena di Verona il tour mondiale de IL Volo! Ecco, di seguito, tutte le date. Il Volo, il tour mondiale dal 3 giugno Venerdì 3 e sabato 4 giugno parte dall’Arena di Verona il tour mondiale de IL Volo! Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati da 42 elementi d’orchestra e da una band di 4 elementi. Un concerto che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL Volo SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Venerdì 3 e sabato 4partediilde IL! Ecco, di seguito, tutte le date. Il, ildal 3Venerdì 3 e sabato 4partediilde IL! Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati da 42 elementi d’orchestra e da una band di 4 elementi. Un concerto che unirà i classici de Il, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “ILSINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei ...

