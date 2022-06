Il Tempo | Mkhitaryan preferisce la Roma all’Inter | ma i nerazzurri offrono uno stipendio maggiore

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il, Henrikhpreferirebbe restare allapiuttosto che andare. I contrasti con José Mourinho sono ormai alle spalle, tanto che il tecnico adesso spinge per il suo rinnovo e l’armeno asi è ambientato perfettamente. Nell’incontro di ieri sono stati fatti passi avanti, ma sarà importante capire la differenza delle offerte die Inter. Al momento è più alta quella dei. La decisione finale del giocatore sarà presa in breve. SportFace.

L'offerta dell'Inter è sul tavolo, quella al rialzo della Roma ora anche. Alessandro Cosattini. Sono ore decisive per il futuro di Henrikh Mkhitaryan.Secondo quanto riportato da Il Tempo, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra l'entourage del calciatore e la dirigenza della Roma. L'offerta della Roma si aggirerebbe sui 3,5 milioni ...