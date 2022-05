I dubbi di Moby

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel gergo pittorico il pentimento è l’atto con cui l’artista modifica il dipinto in corso d’opera, coprendo le idee precedenti. Alcuni ripensamenti rimangono visibili a occhio nudo, altri sono rilevabili L'articolo proviene da il manifesto.

La Nuova Sardegna

...perdite avute da collaborazioni interrotte o implausibili politicamente come fu per il caso. ... secondo quanto si apprende, una linea super - 'pacifista', rivelando tutti i suoisull'invio ...Domanda: Perché ha menzionato iRisposta: Perché il dubbio ci costringe ad analizzare più ... Risposta: 'La terra reale non sta scritta sulla mappa!' Una frase di Melville inDick. Bisogna ... L’odissea della Moby Drea: «Gasolio sporco, scusateci» La Compagnia minimizza l’incidente: «Può capitare, abbiamo limitato i disagi» Protestano i sindacati: «È un problema di scarse manutenzioni e pochi controlli» ...