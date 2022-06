Gli Stati Uniti manderanno all'Ucraina le armi più potenti dall'inizio della guerra (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorno 98 dall'invasione russa dell'Ucraina. Le notizie del giorno, in breve. Biden invierà in Ucraina le armi più potenti dall'inizio della guerra Gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina sistemi missilistici avanzati per aiutarla a difendersi, ha annunciato il presidente americano Joe Biden, con una lettera al New York Times. Le armi, da tempo richieste dall'Ucraina, servono a colpire le forze nemiche con maggiore precisione e da una distanza maggiore. "Non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini", specifica Biden. Finora, gli Stati Uniti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorno 98'invasione russa dell'. Le notizie del giorno, in breve. Biden invierà inlepiùGliinvieranno all'sistemi missilistici avanzati per aiutarla a difendersi, ha annunciato il presidente americano Joe Biden, con una lettera al New York Times. Le, da tempo richieste, servono a colpire le forze nemiche con maggiore precisione e da una distanza maggiore. "Non stiamo incoraggiando l'a colpire oltre i suoi confini", specifica Biden. Finora, gli...

