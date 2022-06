Enea Bastianini | errore che costa lo zero | “Peccato | avevo bel ritmo”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno ‘’ non facile da digerire perquello del GP d’Italia. Tra i piloti italiani di punta in questo momento della stagione, non poche le aspettative riposte sul riminese prima della gara. Attualmente terzo in classifica generale, il 24enne ambiva più che convinto a un degno posto sul podio del Mugello. Una possibilità poi rapidamente svanita in curva 4, con la sua Ducati definitivamente arenata nella ghiaia dopo 14 giri. Unper il centauro italiano, ora con distacco più marcato rispetto al primo Fabio Quartararo, posizionandosi al di sotto di 28 punti. Una gara che, dopo la grande vittoria a Le Mans, poteva costituire un’importante occasione nella scalata verso il successo. Che il titolo sia ancora possibile? Il campionato è comunque ancora lungo e tutto da vedere. Dei risultati che non ...

trisna_tony : @Dennysiregar7 Fabio Quatarraro Fransesco 'Pecco' Bagnaia Enea Bastianini - LucianoRomeo9 : Ducati, Pernat si sbilancia sul futuro di Enea Bastianini - zazoomblog : MotoGP GP Catalogna 2022: i precedenti di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini a Barcellona - #MotoGP #Catalogna #… - Dariamotorsport : #ItalianGP Francesco Bagnaia ha vinto il gran premio del Mugello, precedendo Quartararo e A. Espargaro! Completano… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Ecco le immagini del GP Italia. Per Pecco Bagnaia una giornata memorabile, Enea Bastianini spreca l'… -

Tra i nomi elencati: Pecco Bagnaia, Jack Miller, Michele Pirro, Johann Zarco, Jorge Martin,, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alvaro Bautista, Michael Ruben ...... che apre nuovi scenari nella classe regina, ormai sempre più nelle mani dei piloti di ultima generazione, come ad esempio Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo ed. Jorge Lorenzo è stato ...Pecco è sempre più un pericolo per Quartararo e Aleix Espargaró Tutti di nuovo in pista, stavolta a Barcellona per il nono appuntamento di questo 2022, ...La MotoGP va in Catalogna, per il Gran Premio di Barcellona: occasione per la riconferma Bagnaia, ma occhio a Quartararo ...