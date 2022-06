È morto il bimbo di un anno e mezzo caduto in una vasca biologica nel Ferrarese (Di mercoledì 1 giugno 2022) È morto all’ospedale di Cona il bimbo di un anno e mezzo caduto ieri in una vasca biologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il piccolo è caduto in una cisterna adibita alla raccolta delle acque reflue posizionata in un cortile di un’azienda di proprietà dei nonni che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiali e rifiuti industriali. La botola di plastica posta a copertura della vasca avrebbe ceduto: il piccolo è rimasto per diversi minuti immerso senza riuscire a respirare. La madre lo aveva estratto dopo essersi gettata per salvarlo, ma già dai primi momenti le sue condizioni sembravano gravissime. Il decesso questa mattina intorno alle 9. “Alcuni operai erano ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Èall’ospedale di Cona ildi unieri in unaa Portomaggiore, nel. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il piccolo èin una cisterna adibita alla raccolta delle acque reflue posizionata in un cortile di un’azienda di proprietà dei nonni che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiali e rifiuti industriali. La botola di plastica posta a copertura dellaavrebbe ceduto: il piccolo è rimasto per diversi minuti immerso senza riuscire a respirare. La madre lo aveva estratto dopo essersi gettata per salvarlo, ma già dai primi momenti le sue condizioni sembravano gravissime. Il decesso questa mattina intorno alle 9. “Alcuni operai erano ...

