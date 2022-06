Don Matteo, è finita: fan sotto shock | Sono stati fatti fuori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Brutte notizie per i fan di ‘Don Matteo’: i produttori hanno già annunciato alcune decisioni per la 14esima stagione, tra cui l’addio ad alcuni dei protagonisti più amati. La tredicesima stagione della longeva fiction Rai ‘Don Matteo’ è appena finita e già si parla della prossima stagione. Come se quest’ultima non avesse già abbastanza sconvolto gli affezionati fan della serie, che hanno dovuto salutare il buon vecchio Don Matteo. Come molti sapranno, lo storico attore protagonista della fiction quest’anno ha deciso di passare il testimone al più giovane collega Raoul Bova. Per non sconvolgere i fan e la trama, Terence Hill ha dato l’addio definitivo durante la quarta puntata di questa nuova stagione, nella quale viene poi introdotto Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che ha preso il posto di Don ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Brutte notizie per i fan di ‘Don’: i produttori hanno già annunciato alcune decisioni per la 14esima stagione, tra cui l’addio ad alcuni dei protagonisti più amati. La tredicesima stagione della longeva fiction Rai ‘Don’ è appenae già si parla della prossima stagione. Come se quest’ultima non avesse già abbastanza sconvolto gli affezionati fan della serie, che hanno dovuto salutare il buon vecchio Don. Come molti sapranno, lo storico attore protagonista della fiction quest’anno ha deciso di passare il testimone al più giovane collega Raoul Bova. Per non sconvolgere i fan e la trama, Terence Hill ha dato l’addio definitivo durante la quarta puntata di questa nuova stagione, nella quale viene poi introdotto Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che ha preso il posto di Don ...

