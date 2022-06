“DiMartedì”, scontro tra Barbano e Di Battista: “Autismo intellettuale” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra gli ospiti dell’edizione del 31 maggio di «DiMartedì», il talk show di Giovanni Floris su La7, anche il giornalista Alessandro Barbano, che, dopo aver espresso la sua posizione sul tema della guerra in Ucraina, ha avuto un duro scontro con l’ex rappresentante del M5s Alessandro Di Battista. Il vicedirettore del «Corriere dello Sport» ha spiegato di non condividere alcune delle cose dette da altri ospiti sul conflitto in corso tra Mosca e Kiev: «Credo che Marco Travaglio, Alessandro Di Battista e Matteo Salvini peccano dello stesso Autismo intellettuale», ha esordito. «Staccano pezzi di geopolitica e li montano nel loro pantheon valoriale e giocano con i soldatini alla guerra nel salotto di casa. Non ci sono due Nato, due Europa, le repubbliche baltiche hanno la ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra gli ospiti dell’edizione del 31 maggio di «», il talk show di Giovanni Floris su La7, anche il giornalista Alessandro, che, dopo aver espresso la sua posizione sul tema della guerra in Ucraina, ha avuto un durocon l’ex rappresentante del M5s Alessandro Di. Il vicedirettore del «Corriere dello Sport» ha spiegato di non condividere alcune delle cose dette da altri ospiti sul conflitto in corso tra Mosca e Kiev: «Credo che Marco Travaglio, Alessandro Die Matteo Salvini peccano dello stesso», ha esordito. «Staccano pezzi di geopolitica e li montano nel loro pantheon valoriale e giocano con i soldatini alla guerra nel salotto di casa. Non ci sono due Nato, due Europa, le repubbliche baltiche hanno la ...

Advertising

Lorenzo_1976 : RT @AnonimoRomano6: @ale_dibattista @diMartedi Forse non è chiaro che l'alternativa alle sanzioni è solo lo scontro diretto (WW3) perché la… - AnonimoRomano6 : @ale_dibattista @diMartedi Forse non è chiaro che l'alternativa alle sanzioni è solo lo scontro diretto (WW3) perch… - 0xAGV : @DAVIDPARENZO @diMartedi @La7tv No David…grazie ( i fermo a Luca e Paolo poi cambio) Tutti questi talk hanno verame… - zxuz53 : @keccastar @diMartedi @serracchiani Uno scontro tra titani. - spanumass67 : @ale_dibattista @diMartedi Avere uno scontro con Riotta significa che quel che si è detto è giusto, vero, apprezzabile. -