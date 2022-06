Depp diffamato da ex moglie che dovrà pagare 15 milioni di dollari (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del del processo che vedeva contrapposto Johnny Depp alla ex moglie Amber Heard la giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, composta da 7 membri (5 uomini e 2 donne), dopo 13 ore di camera di consiglio ha deciso in favore dell’attore stabilendo che lo stesso è stato diffamato per i presunti abusi commessi. La giuria era chiamata a pronunciarsi solo sulla diffamazione e non anche sull’effettivo o meno compimento degli abusi stessi. L’attrice è stata condannata a pagare un risarcimento pari a 10 milioni di dollari, a cui si aggingono sanzioni pnitive per 5 milioni di dollari. L’attore non era presente in aula perchè si trova ancora in Gran Bretagna, mentre Heard è rimasta imperturbabile nel corso della lettura della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del del processo che vedeva contrapposto Johnnyalla exAmber Heard la giuria del tribunale di Fairfax, in Virginia, composta da 7 membri (5 uomini e 2 donne), dopo 13 ore di camera di consiglio ha deciso in favore dell’attore stabilendo che lo stesso è statoper i presunti abusi commessi. La giuria era chiamata a pronunciarsi solo sulla diffamazione e non anche sull’effettivo o meno compimento degli abusi stessi. L’attrice è stata condannata aun risarcimento pari a 10di, a cui si aggingono sanzioni pnitive per 5di. L’attore non era presente in aula perchè si trova ancora in Gran Bretagna, mentre Heard è rimasta imperturbabile nel corso della lettura della ...

