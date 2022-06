Calcio: Noa Lang, 'Milan è interessato a me ma nessun accordo, voglio giocare in Champions' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles, 1 giu. - (Adnkronos) - "Non posso negare che il Milan sia interessato a me ma per il momento non ho raggiunto nessun accordo con il club. Sicuramente il mio obiettivo è quello di andare in una società che l'anno prossimo giocherà in Champions League". Così il 22enne attaccante olandese del Bruges, Noa Lang, in un'intervista rilasciata a De Morgen. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles, 1 giu. - (Adnkronos) - "Non posso negare che ilsiaa me ma per il momento non ho raggiuntocon il club. Sicuramente il mio obiettivo è quello di andare in una società che l'anno prossimo giocherà inLeague". Così il 22enne attaccante olandese del Bruges, Noa, in un'intervista rilasciata a De Morgen.

